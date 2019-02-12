В Україні найближчими днями стане ще холодніше



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Уночі та вранці у більшості областей України очікується невеликий мокрий сніг

Найближчої доби, 13 лютого, на територію України надходитиме прохолодніше повітря з північного заходу Європи, температура у більшості областей трохи знизиться, атмосферні фронти поступово покинуть територію країни, тому вдень опади почнуть слабшати і припинятися.

Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі, вранці у більшості областей України очікується невеликий мокрий сніг, у Черкаській, Полтавській, Сумській і Харківській областях - помірний дощ і мокрий сніг. Удень у більшості областей - без опадів. На дорогах західних, північних і східних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі, вранці невеликий мокрий сніг, удень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень у день 13 лютого найвищу температуру було зафіксовано на відмітці 10,2 градусів вище за нуль у 1995 році, найнижчу вночі - на відмітці 29,1 градуса морозу в 1911 році.

У четвер, 14 лютого, в західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується невеликий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів. На дорогах України, окрім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, в західних областях близько 0°; удень в Україні від 4° морозу до 2° тепла, на заході та півдні країни 0-5° тепла.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.