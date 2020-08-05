Їзда без прав і без правил. У Нацполіції назвали кількість порушників-вилосипедистів



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Велосипедисти повинні дотримуватись правил дорожнього руху

Патрульна поліція нагадала велосипедистам, що їх рух чітко регулюється

Велосипедисти є повноправними учасники дорожнього руху і теж несуть відповідальність за недотримання правил.

Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції,.

За словами Олексія Білошицького, із початку 2020-го виявлено 553 порушників-велосипедистів.

«Відповідальність за порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин передбачена ч.2 ст.127 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вимоги, які мають дотримуватись велосипедисти, чітко зазначені в 6 розділі Правил дорожнього руху», – пояснює Білошицький.

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.