В Україні очікується похолодання і дощ у більшості містах
- 27 Квiтня, 05:59
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В Україні у п'ятницю, 27 квітня, очікуються дощі
У Києві 27 квітня очікується дощ та похолоданняПогода в Україні 27 квітня: очікується похолодання і дощ у більшості містах. У центральних областях температура може опуститися й до +10...+14 градусів.
За даними синоптика Наталки Діденко, 27 квітня, очікують дощі Північ, Центр, Одещина, Харківщина та частина Луганщини.
Зокрема, Південний схід України та Крим суттєвих опадів уникнуть, температура може піднятися до +20...+25 градусів.
На Півдні очікується +16...+21 градус.
Проте похолодання відчують Захід і Північ і більшості центральних областей – +12...+18 градусів. На Харківщині, Сумщині місцями навіть +10...+14 градусів.
У Києві 27 квітня очікується дощ та похолодання. Основні опади припадуть на ніч та ранок, у другій половині дня у столиці проясниться.
Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки 28 квітня.