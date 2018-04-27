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    В Україні очікується похолодання і дощ у більшості містах

    У Києві 27 квітня очікується дощ та похолодання
    Погода в Україні 27 квітня: очікується похолодання і дощ у більшості містах. У центральних областях температура може опуститися й до +10...+14 градусів. За даними синоптика Наталки Діденко, 27 квітня, очікують дощі Північ, Центр, Одещина, Харківщина та частина Луганщини. Зокрема, Південний схід України та Крим суттєвих опадів уникнуть,
    • 27 Квiтня, 05:59
    • Розсилка
    <span>В Україні у п'ятницю, 27 квітня, очікуються дощі</span>
    В Україні у п'ятницю, 27 квітня, очікуються дощі

    У Києві 27 квітня очікується дощ та похолодання

    Погода в Україні 27 квітня: очікується похолодання і дощ у більшості містах. У центральних областях температура може опуститися й до +10...+14 градусів.

    За даними синоптика Наталки Діденко, 27 квітня, очікують дощі Північ, Центр, Одещина, Харківщина та частина Луганщини.

    Зокрема, Південний схід України та Крим суттєвих опадів уникнуть, температура може піднятися до +20...+25 градусів.

    На Півдні очікується +16...+21 градус.

    Проте похолодання відчують Захід і Північ і більшості центральних областей – +12...+18 градусів. На Харківщині, Сумщині місцями навіть +10...+14 градусів.

    У Києві 27 квітня очікується дощ та похолодання. Основні опади припадуть на ніч та ранок, у другій половині дня у столиці проясниться.

    Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки 28 квітня.

    Крим прогноз погоди Укргідрометцентр Одещина Харківщина
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