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    В Україні очікується похолодання і дощі: прогноз погоди на 16 вересня

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    В Україні очікується похолодання і дощі: прогноз погоди на 16 вересня

    Синоптики обіцяють зниження температури до +9 градусів Цельсія

    У неділю, 16 вересня обіцяється прохолодна сонячна погода. Відчутно знизиться рівень тепла в західних областях України. На сході та півдні нашої країни очікуються грозові зливи зі шквалами.

    Такий прогноз погоди дали синоптики Українського Гідрометцентру.

    Повідомляється, що 16 вересня в Україні буде прохолодна погода, відносно суботнього дня.

    На заході України стовпчики термометрів покажуть +19... +24 градусів Цельсія. На півночі і в центрі країни очікується до +19...+21 градусів тепла.

    На Сході України стовпчики термометрів покажуть +18... +24 градусів Цельсія. Трохи тепліше буде на півдні – +21... +25 градусів тепла. Вночі мінімальні показники температури очікуються в західних областях, де рівень термометра опуститься до +9 градусів.

    У Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях обіцяються грози і дощі.

    Зливи без гроз протягом всього дня очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій областях та на Кримському півострові. Шквали вітру досягнуть 7-12 м/с.

    В інших регіонах очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

    прогноз погоди Укргідрометцентр
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