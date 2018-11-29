В Україні очікується похолодання: прогноз погоди на 29 листопада



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У четвер, 29 листопада, в більшості регіонів України очікується похолодання, в деяких областях температура вночі опуститься нижче -10 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -10 -13, вдень -2 -6 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -13 -18 градусів, вдень -2 -7 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8 -10, вдень -2 -5 градусів.

У центральних регіонах також без опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -9 -11, вдень -3 -5 градусів.

На сході України вночі до -9, вдень -2 -5, без опадів. У південних областях мінлива хмарність, без опадів, вночі -4 -6, вдень -1 +2 градуси.

29 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8 -10 градусів, вдень -3 -5 градусів.