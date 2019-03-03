В Україні очікується потепління:прогноз погоди на 3 березня



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Стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +9 градусів

Погода в Україні у неділю, 3 березня, буде сонячно та малохмарною. Майже в усіх регіонах помітно потепліє: стовпчики термометрів подекуди піднімуться навіть до +9 градусів.

Щоправда, холод все ще залишиться у східних областях, там температурні позначки вдень опустяться до зимового «мінуса», передає український синоптик Наталка Діденко.

Так, найтепліше буде на Львівщині та в Чернівецькій області. Там повітря прогріється до +7...+9 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці східних регіонів. Так, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині навіть вдень спостерігатиметься невеликий «мінус«. Температура повітря у цих областях сягатиме -1...+1 градус.

На решті території України температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів.

Вітер буде південно-західним 5 – 10 метрів за секунду, опадів синоптики не передбачають.

У Києві – теж сонячно та без опадів, повітря прогріється до +2...+4 градусів.

4 березня вночі місцями в західних, вдень у північних та східних областях опади, переважно дощ, на решті територій без суттєвих опадів, інформує Укргідрометцентр.

Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, в західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в західних областях до 5° тепла, удень 3-8° тепла, в західних і південних областях 8-13°.

У Києві вночі без суттєвих опадів, вдень дощ. Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 5-7° тепла.