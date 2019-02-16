В Україні очікується різке потепління

16 та 17 лютого у більшості областей України буде без опадів

16 та 17 лютого у більшості областей України переважатиме суха погода, скрізь буде сухо і навіть сонячно

Про це розповіла синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

Температура повітря поступово підвищуватиметься. Вдень 16 лютого температура повітря буде коливатись від +1°C до +5°C, у південній частині і на заході навіть до +5°C...+6°C.

На північному сході України можливі невеликі опади, зокрема, на Сумщині, Харківщині. На решті території України або прояснення і сонячно, або тумани.

За попередніми даними, найкомфортнішим днем буде неділя, 17 лютого. У цей день опадів не передбачається і відчутно підвищиться температура повітря до +3°C...+9°C. У південній частині та на заході навіть до +11°C...+13°C.

У Києві 16 лютого температура повітря вдень буде +2°C...+4°C. У неділю, 17 лютого, у столиці буде тепло, сонячно, без опадів.

Температура повітря вдень у неділю буде може досягти +7°C...+8°C.