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    В Україні очікується різке потепління

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    В Україні очікується різке потепління

    16 та 17 лютого у більшості областей України буде без опадів

    16 та 17 лютого у більшості областей України переважатиме суха погода, скрізь буде сухо і навіть сонячно

    Про це розповіла синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

    Температура повітря поступово підвищуватиметься. Вдень 16 лютого температура повітря буде коливатись від +1°C до +5°C,  у південній частині і на заході навіть до +5°C...+6°C.

    На північному сході України можливі невеликі опади, зокрема, на Сумщині, Харківщині. На решті території України або прояснення і сонячно, або тумани. 

    За попередніми даними, найкомфортнішим днем буде неділя, 17 лютого. У цей день опадів не передбачається і відчутно підвищиться температура повітря до +3°C...+9°C. У південній частині та на заході навіть до +11°C...+13°C. 

    У Києві 16 лютого температура повітря вдень буде +2°C...+4°C. У неділю, 17 лютого, у столиці буде тепло, сонячно, без опадів.

    Температура повітря вдень у неділю буде може досягти +7°C...+8°C.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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