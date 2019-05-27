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    В Україні очікується спека із грозами: прогноз погоди на 27 травня

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    В Україні очікується спека із грозами: прогноз погоди на 27 травня

    У Києві очікується температура до 26 градусів тепла

    27 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, лише у Чернівецькій області без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +21...+27 градусів.

    У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози.

    Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8..+15 градусів, вдень +22..+28 градусів.

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    На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер негода
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