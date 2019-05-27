В Україні очікується спека із грозами: прогноз погоди на 27 травня
-
Розсилка
У Києві очікується температура до 26 градусів тепла
27 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, лише у Чернівецькій області без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +21...+27 градусів.
У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17.
На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8..+15 градусів, вдень +22..+28 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+27 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.