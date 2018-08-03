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    В Україні очікується спека: прогноз погоди на 3 серпня

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    В Україні очікується спека: прогноз погоди на 3 серпня

    У столиці в п'ятницю сонячно, можливі невеликі хмари

    У п'ятницю, 3 серпня, на всій території України буде сонячно і спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики розповіли, що опади на території країни в п'ятницю не прогнозуються. А у багатьох регіонах температура повітря підніметься до +30 градусів і вище.

    На сході України буде спекотно. В Луганську +27 +29 градусів, у Донецьку +28 +30. У Дніпрі температура повітря прогріється до +31. У Харкові та Полтаві +28 +30 градусів.

    У південних регіонах хмарно і жарко. В Миколаєві і Херсоні вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +32 градуси. В Одесі +31 градус.

    У Криму жарко, від +30 до +32 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують денну температуру повітря +27 +29 градусів.

    У західних областях також буде жарко. В Ужгороді температура повітря підніметься до +31 градуса. У Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Луцьк та Рівне +27 +29 градусів. Трохи прохолодніше буде у Львові +26 +28 градусів.

    В центральних областях буде сонячно, без опадів. +27 +29 градусів.

    У столиці в п'ятницю сонячно, можливі невеликі хмари. Денна температура повітря становитиме +27 +29 градусів. Без опадів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр Луцьк Рівне повітря
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