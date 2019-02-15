  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні очікується весняне тепло і сонце: прогноз погоди на 15 лютого

    • Розсилка
    В Україні очікується весняне тепло і сонце: прогноз погоди на 15 лютого

    Циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність

    15 лютого, на Стрітення, в Україні буде переважати сонячна, суха та відносно тепла погода. Невеликі морози можливі лише у східних областях.

    Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність.

    «15 лютого у нас на фоні переважаючої сухої погоди десь, ймовірно, вирветься невеликий мокрий сніг чи дощ», – зазначила синоптик.

    У південних та східних областях буде без опадів та сонячно, проте вночі вдарять морози до -4-9 градусів. На Заході та в центрі країни уночі йтиме мокрий сніг, а вдень повернеться тепла весняна погода.

    Загалом температура повітря прогріється до +2+5 градусів вдень, та опуститься до -1-4 градусів морозу вночі.

    У Києві 15 лютого істотних погодніх змін не буде, але можлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть 1+3 градуси тепла.

    прогноз погоди повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ