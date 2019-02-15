В Україні очікується весняне тепло і сонце: прогноз погоди на 15 лютого



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Циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність

15 лютого, на Стрітення, в Україні буде переважати сонячна, суха та відносно тепла погода. Невеликі морози можливі лише у східних областях.

Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність.

«15 лютого у нас на фоні переважаючої сухої погоди десь, ймовірно, вирветься невеликий мокрий сніг чи дощ», – зазначила синоптик.

У південних та східних областях буде без опадів та сонячно, проте вночі вдарять морози до -4-9 градусів. На Заході та в центрі країни уночі йтиме мокрий сніг, а вдень повернеться тепла весняна погода.

Загалом температура повітря прогріється до +2+5 градусів вдень, та опуститься до -1-4 градусів морозу вночі.

У Києві 15 лютого істотних погодніх змін не буде, але можлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть 1+3 градуси тепла.