В Україні очікуються грози та шквали: прогноз погоди на 7 липня



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У більшості областей України очікуються сильні дощі і грози

У той час, як вночі похолоднішає до +9, а вдень заллють сильні зливи, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у неділю, 7 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 7 липня у західній частині країни місцями шквали 15-20 м/с.

За даними Укргідрометцентру, в неділю вдень в західних, північних і центральних областях місцями грози, в Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с.

Вдень 7 липня в Києві місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в решту часу без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м /с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними рятувальників, 7 липня в окремих регіонах країни збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

8 липня очікуються грозові дощі, вночі у Карпатах, вдень у центральних, південних та Харківській областях місцями значні дощі, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.