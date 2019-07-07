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    В Україні очікуються грози та шквали: прогноз погоди на 7 липня

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    В Україні очікуються грози та шквали: прогноз погоди на 7 липня

    У більшості областей України очікуються сильні дощі і грози

    У той час, як вночі похолоднішає до +9, а вдень заллють сильні зливи, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у неділю, 7 липня.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

    Так, 7 липня у західній частині країни місцями шквали 15-20 м/с.

    За даними Укргідрометцентру, в неділю вдень в західних, північних і центральних областях місцями грози, в Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с.

    Вдень 7 липня в Києві місцями пройде короткочасний дощ, гроза, в решту часу без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м /с.

    Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

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    За даними рятувальників, 7 липня в окремих регіонах країни збережеться високий рівень пожежної небезпеки.

    8 липня очікуються грозові дощі, вночі у Карпатах, вдень у центральних, південних та Харківській областях місцями значні дощі, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.

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