В Україні оголошено штормове попередження



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Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях

Очікуються значні дощі та грози

Погода в Україні у суботу, 3 серпня, погіршиться у більшості регіонів, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр при Державній службу з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні грози.

Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях.

Очікується перший рівень небезпечності - жовтий. Синоптики оголосили штормове попередження.