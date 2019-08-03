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    В Україні оголошено штормове попередження

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    Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях - В Україні оголошено штормове попередження
    Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях

    Очікуються значні дощі та грози

    Погода в Україні у суботу, 3 серпня, погіршиться у більшості регіонів, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр при Державній службу з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозом синоптиків, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні грози.

    Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях.

    Очікується перший рівень небезпечності - жовтий. Синоптики оголосили штормове попередження.

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