В Україні оголошено штормове попередження
Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях
Очікуються значні дощі та грози
Погода в Україні у суботу, 3 серпня, погіршиться у більшості регіонів, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр при Державній службу з надзвичайних ситуацій.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні грози.
Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях.
Очікується перший рівень небезпечності - жовтий. Синоптики оголосили штормове попередження.