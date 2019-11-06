В Україні оголосили штормове попередження на 6 листопада



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Синоптики попередили жителів країни про погіршення упогоди

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України попередили про погіршення погодних умов у середу, 6 листопада.

Про це повідомила пресслужба рятувальників.

«6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають синоптики, на більшій частині правобережної України 13-18 градусів, дощі, подекуди грози. Також опади очікуються на півночі країни.

У західних областях помірні дощі, в окремих районах грози, на Закарпатті та Прикарпатті вночі значні дощі, у північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

В Україні сьогодні пориви південно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 6-13°, вдень 15-20°, на заході країни 11-16°.

У наступні дві доби, 7 і 8 листопада, у західних, північних, центральних та Харківській областях невеликі дощі, температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на решті території без опадів, температура вночі 7-12°, вдень 15-21°; вітер в країні послабшає.



