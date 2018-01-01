В Україні піймали майнерів крипвалюти, які фінансували бойовиків

Майнери використовували українську електроенергію і працювали на Росію

В Україні знайшли ферми для майнінга криптовалют, які перераховували кошти в ОРДЛО для фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу. «Сьогодні до обіду закінчено ряд обшуків у Києві, Київській області та в Черкасах, за



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Ферма для майнінгу криптовалюти

Майнери використовували українську електроенергію і працювали на Росію

В Україні знайшли ферми для майнінга криптовалют, які перераховували кошти в ОРДЛО для фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу.

«Сьогодні до обіду закінчено ряд обшуків у Києві, Київській області та в Черкасах, за результатами яких була припинена діяльність, пов’язана із використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів із яких через електронні гаманці «Ківі» та «Яндек-гроші», які офіційно заборонені на території України, скеровувались для фінансування незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР» саме для закупівлі військової екіпіровки, спорядження, зброї та боєприпасів», - заявив Матіос.

За словами головного військового прокурора, під час обшуків, зокрема, на київському ПАТ «Квазар» на декількох поверхах вилучили більше 400 ферм для майнінгу криптовалют, більше 1000 блоків живлення, понад 100 відеокамер, материнські плати, ноутбуки. Крім того, там були документи, що «підтверджують перерахування коштів на територію РФ» та терористам.

Нагадаємо, раніше керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк заявив, що у разі неврегульованості статусу криптовалюти в Україні держава має офіційно заборонити її обіг.