Кіберполіція вимагає визначити статус криптовалюти в Україні

Українці все частіше стають жертвами шахраїв під час операцій з криптовалютою

Керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк заявив, що у разі неврегульованості статусу криптовалюти в Україні держава має офіційно заборонити її обіг. Про це йдеться в повідомленні на сайті департаменту. «Сьогодні виникла необхідність якнайшвидше урегулювати на законодавчому рівні питання пов'язані з



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Українці все частіше стають жертвами шахраїв під час операцій з криптовалютою

Керівник Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк заявив, що у разі неврегульованості статусу криптовалюти в Україні держава має офіційно заборонити її обіг.

Про це йдеться в повідомленні на сайті департаменту.

«Сьогодні виникла необхідність якнайшвидше урегулювати на законодавчому рівні питання пов'язані з використанням криптовалют, а також впровадження необхідного оподаткування операцій з купівлі чи продажу криптовалюти. Крім того, необхідно визначити відповідні правила функціонування українських криптовалютних бірж і пунктів обміну криптовалют», - зазначив Сергій Демедюк.

За його словами, сьогодні врегулювання користування криптовалютою в Україні є досить актуальним питанням. Оскільки обіг криптовалют та їх статус в Україні не визначений, зловмисники активно використовують її для анонімізації своїх злочинних дій.

У той же час, громадяни все частіше стають жертвами шахраїв під час операцій з криптовалютою, не маючи при цьому повноцінного захисту з боку правоохоронних органів.

Крім того, глава кіберполіції додав, що всі операції з криптовалютою в Україні повинні бути з обов'язковою ідентифікацією власника криптовалютного гаманця.

Така необхідність пов'язана з тим, що головною проблемою правоохоронців у світі є саме підтвердження права власності особи на цей гаманець, а отже - і визнання її потерпілою стороною.

«У випадку неспроможності найближчим часом врегулювати статус криптовалюти в Україні, держава повинна офіційно заборонити її обіг. Щоб кожен знав про те, що купуючи чи продаючи криптовалюту на території України, він ризикує втратити свої фінансові вкладення безповоротно, не маючи права на захист і відшкодування збитків», – наголосив Сергій Демедюк.

Він додав, що для легалізації та врегулювання криптовалютних технологій в Україні кіберполіція готова до співпраці з усіма зацікавленими відомствами та організаціями.

Нагадаємо, у Києві викрали двох осіб заради викупу $5 млн в біткоїнах.

Загалом в Україні в 2017 році було зареєстровано чотири випадки викрадення людей заради викупу у криптовалюті.

До слова, 17 січня ціна на криптовалюту біткоїн впала нижче позначки 10 тисяч доларів, але відразу відновила зростання.