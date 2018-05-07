В Україні побільшало мільйонерів, навіть з’явився один мільярдер

Доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2017 році, задекларували 4063 платники

В Україні на 16% зросла кількість мільйонерів. Про це заявив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан. Як повідомляє прес-служба ДФС, Продан зазначив, що доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2017 році, задекларували 4063 платники. «Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів



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Доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2017 році, задекларували 4063 платники

В Україні на 16% зросла кількість мільйонерів. Про це заявив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан.

Як повідомляє прес-служба ДФС, Продан зазначив, що доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2017 році, задекларували 4063 платники.

«Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість цьогорічних мільйонерів зросла на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 млрд грн», - зазначив в.о. голови ДФС.

За його словами, найбільшу кількість мільйонерів – 2270 платників, складають громадяни віком від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1605 мільйонерів, до 30 років – 188.

Водночас наймолодшому платнику податків виповнилося 7 років (м. Черкаси), а найстаршому – 99 років (м. Київ).

Нагадаємо, доходи дружини підконтрольного Кремлю глави Криму Сергія Аксьонова за 2017 рік зменшилися на 12,9 млн рублів (5,38 млн грн) у порівнянні з 2016 роком.