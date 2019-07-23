На Одещині завтра стартують випробування ракет Вільха і Нептун



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24-25 липня відбудуться запуски ракет сімейства Вільха і крилатої ракети Нептун (РК-360МЦ) Фото з відкритих джерел

Попередні тести ракет Нептун відбувалися 12-14 червня

Український мілітарний портал повідомляє про нові випробування вітчизняних ракетних комплексів, які мають відбутися 25-26 липня. Традиційно нові ракетні системи проходять тестування на Державному випробувальному полігоні, який розташований в Одеській області. В середу 24 липня мають пройти підготовчі роботи перед пусками. У четвер випробування продовжаться.

Планується провести запуски, як ракет сімейства Вільха, так і крилатої ракети Нептун (РК-360МЦ). Відповідний район стрільб буде закритий – в тому числі буде обмежено доступ до мисів Калфа і Льодники, а також на територію морської коси на відстань до 10 км від населеного пункту Лебедівка.

Попередні стрільби відбувалися 12-14 червня. Окрім того, в Павлограді 21 червня відбулися випробування бойової частини до крилатої ракети Нептун.

13 червня Главком повідомляв, що Міністр оборони Степан Полторак планує підписати наказ про взяття на озброєння реактивної системи Вільха-Р найближчим часом.

Як повідомлялося, 23 травня в Одеській області відбулися успішні випробування нових версій РСЗВ Вільха - Вільха-М дальністю 130 км і Вільха-Р із касетною бойової частиною.

РСЗВ Вільха з 300-мм керованою ракетою дальністю 120 км є модернізацією радянської РСЗВ Смерч, розробником нової української ракетної системи є ДККБ Луч - один із провідних українських розробників озброєння широкого спектра.

За даними розробника, постачання серійних РСЗВ Вільха, прийнятих на озброєння ЗСУ в жовтні, заплановані на середину 2019 року. Обсяг державного фінансування проекту РСЗВ Вільха у 2018 році, за даними МЕРТ, становив понад 130 млн грн.

24 травня держконцерн Укроборонпром повідомив, що планує вже до кінця року розпочати постачання в армію модернізованих версій РСЗВ Вільха - модифікації Вільха-М дальністю 130 км і Вільха-Р з касетною бойовою частиною.