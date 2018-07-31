Стало відомо, скільки у червні українцям коштувала комуналка



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У червні за житлово-комунальні послуги українці заплатили чотири з половиною мільярди гривень

Вартість комунальних послуг у червні українцям, в середньому, обійшлася в 605 грн, повідомили в Держстаті.

«Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку в червні 2018 року склали 604,9 грн», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в червні населення сплатило за житлово-комунальні послуги 4,5 млрд грн, з постачання електричної енергії - 2,5 млрд грн.

На кінець червня 2018 року заборгованість населення з оплати за поставки природного газу склала 16,8 млрд грн, за централізоване опалення і постачання гарячої води - 11,4 млрд грн, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 3,9 млрд грн, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 2,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,5 млрд грн, з постачання електричної енергії - 4 млрд грн.