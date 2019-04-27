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    В Україні призупинили видачу закордонних паспортів і ID-карток

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    В Україні призупинили видачу закордонних паспортів і ID-карток - В Україні призупинили видачу закордонних паспортів і ID-карток
    В Україні призупинили видачу закордонних паспортів і ID-карток

    Підприємство «Документ» обіцяє відновити видачу документів через 5 днів

    В Україні від сьогодні до 2 травня призупинили видачу закордонних паспортів та ID-карток. Про це повідомляє держпідприємство «Документ»

    «З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри «Паспортний сервіс», – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин», - ідеться в оголошенні.

    Як повідомили у підприємстві, у цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби.

    Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.

    паспорт
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