В Україні призупинили видачу закордонних паспортів і ID-карток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні призупинили видачу закордонних паспортів і ID-карток

Підприємство «Документ» обіцяє відновити видачу документів через 5 днів

В Україні від сьогодні до 2 травня призупинили видачу закордонних паспортів та ID-карток. Про це повідомляє держпідприємство «Документ»

«З 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - всі центри «Паспортний сервіс», – на оформлення та видачу біометричних документів (закордонний паспорт, ID-картка, посвідка на тимчасове та постійне проживання) не будуть працювати з технічних причин», - ідеться в оголошенні.

Як повідомили у підприємстві, у цей період будуть проведені регламентні роботи з технічного обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання міграційної служби.

Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.