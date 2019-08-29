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    Антициклон Corina затримає спеку в Україні: прогноз погоди на 29 серпня

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    Антициклон Corina затримає спеку в Україні: прогноз погоди на 29 серпня

    На сході трохи похолодає

    Антициклон Corina зумовить в Україні суху сонячну погоду і у четвер, 29 серпня. Місцями стовпчики термометрів перевищать позначку в +30 градусів.

    Про це повідомляє Укгідрометцентр.

    Погода на сході України буде сонячна й суха. Вночі температура повітря опуститься до +9 +14 градусів, вдень також стане прохолодніше, від +22 до +26 градусів, у Луганській і Донецькій областях +21 +24 градуси.

    У південних областях опади не прогнозуються, погода буде сонячною і спекотною. Вночі в регіоні +18 +21 градус, вдень повітря нагріється до +29 +31 градуса. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +19 +21 градус, вдень +28 +30 градусів.

    На півночі України буде трохи прохолодніше, однак без опадів і сонячно. Нічна температура в регіоні складе +11 +13 градусів, вдень очікується від +23 до +25 градусів.

    У західних областях очікується спекотна і суха погода, без опадів. Вночі від +14 до +16 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +29 +31 градус.

    В центральній частині країни сухо і сонячно. Вночі +13 +15 градусів, вдень очікується від +25 до +27 градусів.

    У Києві 29 серпня буде тепло, сонячно і сухо. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +24 +26 градусів.

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