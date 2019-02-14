В Україні розпочала дипмісію новий посол Хорватії



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Сторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин між Україною та Хорватією Фото: прес-служба МЗС України

Окрема увага під час зустрічі з послом була приділена питанню лікування в Хорватії поранених українських військових та реабілітації дітей

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від нового посла Хорватії в Україні Аніци Джамич.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«У рамках зустрічі cторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин між Україною та Хорватією, висловили взаємну налаштованість на посилення динаміки двостороннього політичного діалогу та інтенсифікацію співпраці в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах», - заявили в міністерстві.

Зазначається, що окрема увага була приділена питанню лікування в Хорватії поранених українських військових та реабілітації дітей, які постраждали внаслідок агресії Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Хорватії Андрей Пленкович попросив главу МЗС Марію Пейчинович-Бурич викликати до Загреба посла Хорватії у Боснії і Герцеговині Івана Дель Вечіо через його участь у святкуванні «Дня Республіки Сербської».