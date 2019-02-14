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    В Україні розпочала дипмісію новий посол Хорватії

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    Сторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин між Україною та Хорватією - В Україні розпочала дипмісію новий посол Хорватії
    Сторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин між Україною та Хорватією
    Фото: прес-служба МЗС України

    Окрема увага під час зустрічі з послом була приділена питанню лікування в Хорватії поранених українських військових та реабілітації дітей

    Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від нового посла Хорватії в Україні Аніци Джамич.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

    «У рамках зустрічі cторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин між Україною та Хорватією, висловили взаємну налаштованість на посилення динаміки двостороннього політичного діалогу та інтенсифікацію співпраці в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах», - заявили в міністерстві.

    Зазначається, що окрема увага була приділена питанню лікування в Хорватії поранених українських військових та реабілітації дітей, які постраждали внаслідок агресії Росії проти України.

    Раніше повідомлялося, що прем’єр Хорватії Андрей Пленкович попросив главу МЗС Марію Пейчинович-Бурич викликати до Загреба посла Хорватії у Боснії і Герцеговині Івана Дель Вечіо через його участь у святкуванні «Дня Республіки Сербської».

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