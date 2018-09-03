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    В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34°

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    В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34°

    Локальні дощі можливі лише в західних областях країни

    3 вересня територія України залишиться з сухою і дуже теплою повітряною масою з температурою вище кліматичної норми для цього періоду.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    В цей день майже по всій країні без опадів, лише на крайньому заході країни в другій половині дня місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

    На заході України без опадів. Температура повітря вночі + 12... + 15 градусів, вдень + 24... + 28 градусів.

    У Карпатах сонячно. Температура вночі + 17... + 19 градусів, вдень + 27... + 29 градусів.

    На півночі України ясно. Температура повітря вночі + 14... + 16 градусів, вдень + 29... + 31 градусів.

    У центрі України ясно. Температура повітря вночі + 15... + 17 градусів, вдень +28... + 32 градусів.

    На сході України сонячно. Температура повітря вночі + 15... + 17 градуси, вдень +29... + 31 градусів.

    На півдні України сухо. Температура повітря вночі + 17... + 21 градуси, вдень + 31... + 34 градусів.

    У Криму без опадів. Температура повітря вночі + 18... + 20 градусів, вдень + 31... + 33 градусів.

    У Києві - без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м / с. Температура вночі 15-17 °, вдень близько 30 °.


    спека Укргідрометцентр повітря
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