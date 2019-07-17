В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і грози



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У Києві очікуються дощ і гроза

Протягом середи, 17 липня, в усіх областях України, крім півдня та частини сходу, пройдуть опади та грози.

Про таке повідомляє Укргідрометцентр.

«Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам завтра, 17 липня, короткочасні дощі й локальні грози», – написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

У західних областях мінлива хмарність, місцями опади. Вдень максимальний показник +24, вночі стрілка термометра опуститься до +11.

На півночі переважатиме сонячна суха погода, лише в Сумах дощитиме. Денна температура +22 градуси, вночі термометри покажуть +13.

На сході без суттєвих опадів, день обіцяє бути малохмарним. Повітря прогріється до +27, вночі на термометрах +15.

На півдні та в Криму суха хмарна погода. Вдень максимум +29, вночі термометри покажуть +16 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують гарний сонячний день, лише в Полтаві можлива легка злива. Температура повітря вдень +26, вночі +11 градусів.

У Києві очікуються дощ і гроза, вночі +12°С...+14°С, вдень +21°С...+23°С.