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    В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і грози

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    В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і грози

    У Києві очікуються дощ і гроза

    Протягом середи, 17 липня, в усіх областях України, крім півдня та частини сходу, пройдуть опади та грози.

    Про таке повідомляє Укргідрометцентр.

    «Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам завтра, 17 липня, короткочасні дощі й локальні грози», – написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

    У західних областях мінлива хмарність, місцями опади. Вдень максимальний показник +24, вночі стрілка термометра опуститься до +11.

    На півночі переважатиме сонячна суха погода, лише в Сумах дощитиме. Денна температура +22 градуси, вночі термометри покажуть +13.

    На сході без суттєвих опадів, день обіцяє бути малохмарним. Повітря прогріється до +27, вночі на термометрах +15.

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    В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і грози

    На півдні та в Криму суха хмарна погода. Вдень максимум +29, вночі термометри покажуть +16 градусів.

    У центральних областях синоптики прогнозують гарний сонячний день, лише в Полтаві можлива легка злива. Температура повітря вдень +26, вночі +11 градусів.

    У Києві очікуються дощ і гроза, вночі +12°С...+14°С, вдень +21°С...+23°С.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Facebook повітря негода
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