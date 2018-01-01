В Україні сьогодні місцями сніг, на півдні до +6

У Києві вдень від -2 до -4

Погода на сьогодні: 6 лютого 2018 року на заході, сході та в центрі України місцями очікується сніг, на півдні з дощами, денна температура від -6 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході очікується сніг у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській,



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У Києві вдень від -2 до -4

Погода на сьогодні: 6 лютого 2018 року на заході, сході та в центрі України місцями очікується сніг, на півдні з дощами, денна температура від -6 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході очікується сніг у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Вінницькій областях, температура повітря від 0 до -6.

У північних регіонах сніг прогнозується лише в Сумській області, вдень від -2 до -5.

В центральній частині України сніг, температура повітря від -4 до +1.

На сході вдень від -4 до +1, у південних регіонах місцями сніг з дощем, вдень від +1 до +5, в Криму сухо та до +6.

У Києві температура повітря становитиме від -2 до -4 вдень та від -9 до -11 вночі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці вночі сніг, вдень без істотних опадів.