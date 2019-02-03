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    В Україні сьогодні очікується туман і ожеледиця

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    В Україні сьогодні очікується туман і ожеледиця

    Найтепліше буде в Ужгороді, Сімферополі та Миколаєві

    В Україні у неділю, 3 лютого, синоптики прогнозують туман та ожеледицю, температура коливатиметься від -3С° вночі до +7С° тепла вдень, на півдні – до +13С°.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    «3 лютого на більшій частині країни туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-4С° тепла, вдень 2-7С° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині – 8-13С° тепла; у східних областях та на Сумщині протягом доби – від 3С° морозу до 2С° тепла», – йдеться у повідомленні.

    У Києві у неділю хмарно, без істотних опадів, туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

    Температура вночі 0-2С° тепла, вдень 3-5С° тепла.

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    По області температура вночі становитиме 0-4С° тепла, вдень 2-7С° тепла.

    В Україні 4 та 5 лютого також буде хмарно з проясненням, без істотних опадів, лише у західних областях вдень 5 лютого пройде невеликий дощ. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр
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