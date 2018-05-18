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    В Україні сьогодні очікуються дощі з грозами

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    У Києві пройдуть дощі з грозами
    У Києві пройдуть дощі з грозами

    У Києві вдень очікується температура від +21 до +23

    В Україні в п'ятницю, 18 травня, в усіх регіонах України очікуються дощі з грозами, температура підніметься до +25 градусів. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Так, на заході очікують сильні дощі з грозами, температура вдень від +16 до +20. На сході також прогнозують опади у вигляді дощів з грозами, денна температура +21...+25.

    У центральних і північних областях країни також прогнозують опади, денна температура від +22 до +24 градусів. На півдні також опадів не передбачено, температура вдень +24...+25.

    У Києві пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +21 до +23.

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