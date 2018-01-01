В Україні тимчасово заборонили відомий сироп від кашлю
- Сьогодні, 08:01
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Лікарський засіб заборонили через невідповідність маркування
Держлікслужба ввела повну заборону на продаж, зберігання та реалізацію сиропу від кашлю «Пектолван Ц».
Про це йдеться у повідомленні на сайті Держлікслужби.
Лікарський засіб заборонили через невідповідність маркування препарату за показниками «Опис».
Зокрема, медикамент офіційно заборонений у флаконах №1 по 100 мл із дозувальною ложечкою виробництва ПАТ «Фармак» Україна серій 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.
Також всі суб'єкти держвласності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування препарату «Пектолван Ц» негайно мають перевірити його наявність, вилучити з обігу та повернути постачальнику.