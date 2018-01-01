В Україні тимчасово заборонили відомий сироп від кашлю

Лікарський засіб заборонили через невідповідність маркування

Держлікслужба ввела повну заборону на продаж, зберігання та реалізацію сиропу від кашлю «Пектолван Ц». Про це йдеться у повідомленні на сайті Держлікслужби. Лікарський засіб заборонили через невідповідність маркування препарату за показниками «Опис». Зокрема, медикамент офіційно заборонений у флаконах №1 по 100 мл із