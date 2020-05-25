Які послаблення обмежень відбудуться у Києві з 1 червня (перелік)



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З 23 травня столиця розпочала другий етап послаблення обмежень

Із 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Із першого червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, у столиці планують відкрити:

дитячі садочки,

спортивні комплекси та зали,

фітнес-центри (окрім басейнів),

дитячо-юнацькі спортивні школи,

пляжі і зони відпочинку біля водойм.

«Також із 1 червня будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ. Відновлять роботу заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів», - повідомив Кличко.

Мер столиці нагадав що з 23 травня столиця розпочала другий етап послаблення обмежень.

Відкрилися магазини площею до 1 000 квадратних метрів. Відновив роботу в звичайному режимі наземний громадський транспорт.

«Із дотриманням норм та регламентів, він повинен перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння. У неділю, за графiком вихiдного дня, на лініях працювали: 191автобус, понад 250 тролейбусів, 125 трамваïв. І 60 маршруток «Киïвпастрансу». Також із суботи перевозять пасажирiв i маршрутки приватних перевiзникiв. У недiлю їх в місті працювало 770 одиниць» , - зазначив Кличко.

За його словами, увесь рухомий склад обов'язково проходить дезiнфекцiю. У транспорті обов’язковий масковий режим - як для водiïв i кондукторiв, так i для пасажирiв.

Кличко підкреслив, що маска також обов‘язкова для відвідувачів ринків, зокрема, промислових та сільськогосподарських ярмарок, що сьогодні розпочали працювати в столиці.

Також сьогодні в місті відкрили спортивні та дитячі майданчики у парках і скверах та на прибудинкових територіях.

«Я хочу звернутися до всіх: ми розпочали другий етап послаблення обмежень в столиці. І дуже важливо, наскільки кияни будуть дотримуватися правил безпеки. Наскільки свідомо будуть ставитися до ситуації. Бо, коли відкрили стільки місць публічного користування – важливо не допустити сплеску вірусу, - наголосив мер. - Наприклад, у Чехії, після запровадження перших послаблень, різко зросла кількість хворих. Так може відбутися й у нас. Бо вірус нікуди не подівся! Тому закликаю всіх відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Громадським транспортом користуйтеся тільки за нагальної потреби і з дотриманням всіх правил безпеки. Ми живемо в дещо інших реаліях і в умовах постійної загрози. Треба пам’ятати про це!».

Він також нагадав, що в робочі дні триває обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту на чотирьох в’їздах до Києва - на Житомирському, Бориспільському, Одеському та на Гостомельському шосе. Діє обмеження вранці - з 7:00 до 10:00 та ввечері з 17:00 до 20:00.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня, у Києві підтверджено 2652 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.

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Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.