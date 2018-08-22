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    В Україні трохи похолоднішає, в Карпатах пройдуть дощі

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    В Україні трохи похолоднішає, в Карпатах пройдуть дощі

    Завтра у столиці прогнозують не вище 26 градусів тепла

    Найближчої доби, 23 серпня, на територію України надходитиме більш прохолодне сухе повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

    У четвер в Україні без опадів. Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13 °, удень 22-27 °; на півдні і в Закарпатті вночі 13-18 °, на узбережжі морів до 22 °, вдень 25-30 °.

    У Києві - без опадів, температура вночі 10-12 °, вдень 24-26 °.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 23 серпня найвища температура вдень була 35,3 градусів у 2007 р., найнижча вночі 7,5 градусів у 1976 році.

    У п'ятницю, 24 серпня, на більшості території України - без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 °, на півночі Лівобережжя місцями 7-9 °, на півдні до 19 °, вдень 25-30 °.

    У Києві 24 серпня - без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13 °, вдень 27-29 °.

    22 серпня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-26 °, у Дніпрі в межах Києва 25 °.

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