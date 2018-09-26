В Україні трохи потеплішає: прогноз погоди на 26 вересня



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У деяких регіонах повітря прогріється до +15 градусів

У середу, 26 вересня в Україні почне підвищуватись температура повітря. В більшості регіонів країни буде сонячно і без опадів.

Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни буде хмарно, але без опадів. Вдень повітря прогріється до +11+13 градусів. У Дніпрі до +14 градусів. Вночі +3 +6 градусів.

На півночі країни очікується сонце, можлива невелика хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів. Вночі +2 +4 градуси.

У південних областях без опадів. В Одесі +12 +14 градусів, в Миколаєві і Херсоні +13 +15 градусів. Вночі від +3 до +6 градусів.

У Криму сонце, опади не передбачаються. Вдень повітря прогріється до +15 градусів, вночі +5 +7 градусів.

У західних регіонах хмарно, без опадів. Температура повітря в Ужгороді, Львові, Рівному, Хмельницькому та Івано-Франківську +14 градусів. В інших містах – до +13 градусів. Вночі температура опуститься до +2 +4 градусів.

В центральній частині країни хмарно, але опади не передбачаються. Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 +13 градусів. Вночі від +3 до +5 градусів.

У столиці 26 вересня буде прохолодно, сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. Вночі +2 +4 градуси.

Також синоптики попереджають про пориви вітру в багатьох областях України. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.