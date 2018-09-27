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    В Україні трохи потеплішає: прогноз погоди на 27 вересня

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    В Україні трохи потеплішає: прогноз погоди на 27 вересня

    У деяких регіонах очікується сильний вітер

    У четвер, 27 вересня в Україні стане тепліше ще на кілька градусів. У всіх регіонах країни буде сухо і сонячно.

    Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

    За даними синоптиків, у східних областях буде ясно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +13 +15 градусів, у Донецькій області та Дніпрі до +16 градусів. Вночі +3 +5 градусів.

    В північних областях України невелика хмарність, але без опадів. Вдень температура повітря складе +13 +15 градусів, вночі від +5 до +7 градусів.

    На півдні сонячно, ясно, опади не прогнозуються. В Одесі, Миколаєві і Херсоні температура повітря становитиме +15 +17 градусів. Вночі від +4 до +6 градусів.

    У Криму сонячно, +17 градусів, вдень до +8 градусів вночі.

    У західних областях місцями невелика хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +14 +16 градусів, вночі температура опуститься до +4 +7 градусів.

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    В центральній частині країни без опадів, сонячно і ясно. Денна температура повітря +13 +15 градусів, нічна +3 +5 градусів.

    У столиці 27 вересня хмарно з проясненнями, дощ не прогнозується. Вдень +12 +14 градусів, вночі +6 +8 градусів.

    Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру, місцями швидкість сягатиме 7-12 м/с.

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