В Україні у найближчі дні буде тепло і сонячно



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У столиці вдень обіцяють до +27

Найближчої доби, 19 вересня, погоду в Україні визначатиме антициклон, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів. Вночі, вранці в Карпатах місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 23-28°.

У Києві - без опадів, температура вночі 10-12°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,8 градусів тепла у 2015 році, найнижча - вночі на позначці 0,4 градуса вище нуля в 1894 році.

У четвер, 20 вересня, в Україні як і раніше без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях і Криму 7-12°; вдень 23-28°.

У Києві 20 вересня - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

18 вересня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22°, в Дніпрі в межах Києва 19°.