В Україні у неділю збережеться холодна і суха погода



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24 лютого в Україні буде зимно

З понеділка повернеться плюсова температура і значно потеплішає

В Україні у найближчу добу 24 лютого утримається холодна погода, яку визначатиме антициклон, повідомляє Укргідрометцентр.

Істотних опадів в країні не очікується. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі в західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській областях 3-8 ° морозу, на решті території -6-11 °, в більшості східних областей і в Карпатах 12-17 ° морозу; вдень в Україні від 2 ° тепла до 3 ° морозу.

У Києві 24 лютого без істотних опадів; температура вночі 4-6 ° морозу, вдень близько 0 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 24 лютого найвища температура вдень була 15,8 ° тепла в 1990 році, найнижча вночі 20,3 ° морозу в 1932 році.

В Україні 25 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 1-6 ° морозу, в східних областях і в Карпатах до 11 ° морозу; днем 1-6 ° тепла.

У Києві 25 лютого істотних опадів не очікується, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-3 ° морозу, вдень 2-4 ° тепла.