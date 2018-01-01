В Україні у вівторок місцями сніг, температура до +7

У Києві вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 13 лютого 2018 року на заході, сході та місцями в центральних регіонах України сніг, на решті території сухо і малохмарно, денна температура від -5 до +7. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході прогнозується сніг, температура повітря від



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У Києві вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 13 лютого 2018 року на заході, сході та місцями в центральних регіонах України сніг, на решті території сухо і малохмарно, денна температура від -5 до +7. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході прогнозується сніг, температура повітря від -4 до +6.

У північних регіонах без опадів, сніг очікується лише в Сумській області, вдень від -1 до -5.

В центральній частині сніг очікується в Дніпропетровській і Полтавській області, в інших регіонах сухо, температура повітря від -1 до -5.

На сході сніг, вдень від -1 до -4, у південних регіонах без опадів, температура від -2 до +1, у Криму до +7.

Погода у Києві на сьогодні: вдень температура повітря буде коливатися в районі від -1 до -3, вночі від -4 до -6. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці вдень і вночі опадів не очікується.

Джерело: РБК-Україна