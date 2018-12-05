В Україні відкрили четверте за рік родовище газу



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Запаси відкритого родовища становлять щонайменше 400 млн куб. м

Сьогодні проводяться роботи з облаштування свердловини та введення її у пробну експлуатацію

АТ «Укргазвидобування» у листопаді відкрило четверте з початку року родовище газу в Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба УГВ.

«АТ «Укргазвидобування» продовжує активні геологорозвідувальні роботи на наявних ліцензіях, відкривши четверте за цей рік родовище у Харківської області. На етапі геологічного вивчення, за оцінкою УкрНДІгазу, запаси відкритого родовища становлять щонайменше 400 млн куб. м, а перспективні ресурси родовища загалом можуть становити близько 3,7 млрд куб. м блакитного палива», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкриття родовища відбулося в листопаді 2018 року після завершення буріння та випробування пошукової свердловини, яка була закладена за результатами аналізу геологічної будови площі. Геологічну модель родовища було побудовано із використанням програмного комплексу Petrel Schlumberger.

Сьогодні на новому родовищі проводять роботи з облаштування свердловини та введення її у пробну експлуатацію; також тривають пошуково-розвідувальні роботи.

В УГВ нагадують, що з початку року вже було відкрито три нових родовища у Харківській області на ділянках надр, спецдозволи на які було отримано до 2017 року. Перспективні ресурси чотирьох нових родовищ загалом становлять 8,2 млрд кубометрів блакитного палива.