В Україні випробували контрбатарейний радар, який вишукує ворожу техніку



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Контрбатарейний радар 1Л220УК успішно завершив польовий етап випробувань Фото: ukroboronprom.com.ua

Радар призначений для розвідки позицій артилерії противника

В Україні пройшли польові випробування контрбатарейного радара 1Л220УК, що визначає місцезнаходження ворожої техніки на відстані в десятки кілометрів. Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром», продемонструвавши відеозапис відповідних випробувань.

Зазначається, що контрбатарейний радар 1Л220УК був розроблений КП «НВК «Іскра» і успішно завершив польовий етап державних випробувань.

«Випробування, які проходили на одному з полігонів Збройних сил України, дозволили підтвердити тактико-технічні характеристики 1Л220УК, який значно перевищує за ними контрбатарейні радари, що зараз знаходяться на озброєнні Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрбатарейний радар 1Л220УК призначений для розвідки позицій артилерії противника. Завдяки потужній радіолокаційній станції, яка працює у мікрохвильовому діапазоні, радар «бачить» снаряди, а потужна цифрова система «будує» траєкторії їх польотів. Це дозволяє визначити на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.

Потужність цифрової фазованої активної решітки 1Л220УК дає можливість розмістити контрбатарейний радар за декілька десятків кілометрів від позиції противника та спостерігати за полем бою у секторі до 180 градусів.

«Використання контрбатарейних радарів є важливим елементом ведення сучасної війни, який дозволяє у рази підвищити ефективність ведення бойових дій та за мінімальний час знищувати ворожу артилерію», - зазначили в оборонному відомстві.

В «Укроборонпромі» також додали, що КП «НВК «Іскра», після успішного завершення держвипробувань, готове до серійного виробництва 1Л220УК для забезпечення Збройних сил України.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Одеській області пройшли успішні завершальні випробування крилатої ракети «Нептун» в умовах протидії РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).