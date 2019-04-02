Порошенко заявив, що керівників «Укроборонпрому» чекає поліграф
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Президент звернувся до уряду забезпечити перевірку керівників «Укроборонпрому»
Президент України Петро Порошенко заявив, що весь керівний склад Державного концерну «Укроборонпром» має пройти перевірку на поліграфі. Про це він заявив під час наради з секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Олександром Турчиновим та заступником секретаря РНБО Сергієм Кривоносом, йдеться в повідомленні Адміністрація президента у Facebook.
Порошенко звернувся до уряду з проханням забезпечити перевірку на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром».
«Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність», - сказав президент.
Глава держави прийняв доповідь заступника Секретаря РНБОУ Сергія Кривоноса щодо пропозицій по перевірці ДК «Укроборонпром» та реформуванню оборонного сектора.
«У випадку виявлення підстав, прошу передати відповідні результати досліджень поліграфа або контррозвідці Служби безпеки Україна, або у правоохоронні органи. Якщо будуть виявленні ті чи інші обставини скоєння злочину», - заявив Порошенко.
Президент також наголосив, що на підставі рекомендацій полковника Кривоноса звернеться до уряду щодо негайного фінансування міжнародного аудиту концерну «Укроборонпром». Він додав, що рішення має бути прийнято вже в квітні.
Раніше Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявляв, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».
Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.
Також Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».
Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».
Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.
Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу