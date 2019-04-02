Порошенко заявив, що керівників «Укроборонпрому» чекає поліграф



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Результати досліджень поліграфа передати або контррозвідці Служби безпеки Україна, або у правоохоронні органи, - голова держави

Президент звернувся до уряду забезпечити перевірку керівників «Укроборонпрому»

Президент України Петро Порошенко заявив, що весь керівний склад Державного концерну «Укроборонпром» має пройти перевірку на поліграфі. Про це він заявив під час наради з секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Олександром Турчиновим та заступником секретаря РНБО Сергієм Кривоносом, йдеться в повідомленні Адміністрація президента у Facebook.

Порошенко звернувся до уряду з проханням забезпечити перевірку на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром».

«Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність», - сказав президент.

Глава держави прийняв доповідь заступника Секретаря РНБОУ Сергія Кривоноса щодо пропозицій по перевірці ДК «Укроборонпром» та реформуванню оборонного сектора.

«У випадку виявлення підстав, прошу передати відповідні результати досліджень поліграфа або контррозвідці Служби безпеки Україна, або у правоохоронні органи. Якщо будуть виявленні ті чи інші обставини скоєння злочину», - заявив Порошенко.

Президент також наголосив, що на підставі рекомендацій полковника Кривоноса звернеться до уряду щодо негайного фінансування міжнародного аудиту концерну «Укроборонпром». Він додав, що рішення має бути прийнято вже в квітні.