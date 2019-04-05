Військові випробували крилату ракету «Нептун»



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За випробуванням ракети спостерігали Верховний головнокомандувач Петро Порошенко та секретар РНБО

«Нептун» - це комплекс з протикорабельними крилатими ракетами

На полігоні в Одеській області успішно випробували крилату ракету «Нептун», яку незабаром поставлять на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це 5 квітня повідомив у соцмережах президент Петро Порошенко.

«Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети «Нептун», яка буде поставлена на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України», - написав Порошенко у Twitter.

Щодня посилюємо обороноздадність країни.



Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети "Нептун", яка буде поставлена на озброєння Військово-Морських Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/Z5riCtKsyQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 квітня 2019 р.

При цьому він заявив, що «ворог намагався закрити небо, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби».

За його словами, ракету також можуть використовувати і сухопутні сили.

Ракета тепер має більший радіус дії. Зокрема, в кінці 2018 року ракета влучила у ціль за 280 км.

За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети наразі до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення - знищення кораблів противника.

«Нептун» - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро «Луч».

Нагадаємо, що 4 квітня на Одещині успішно випробували новітні українські ракети.