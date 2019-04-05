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    Військові випробували крилату ракету «Нептун»

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    За випробуванням ракети спостерігали Верховний головнокомандувач Петро Порошенко та секретар РНБО&nbsp; - Військові випробували крилату ракету «Нептун»
    За випробуванням ракети спостерігали Верховний головнокомандувач Петро Порошенко та секретар РНБО 

    «Нептун» - це комплекс з протикорабельними крилатими ракетами

    На полігоні в Одеській області успішно випробували крилату ракету «Нептун», яку незабаром поставлять на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України.

    Про це 5 квітня повідомив у соцмережах президент Петро Порошенко.

    «Вітаю всіх з вдалими випробуваннями крилатої ракети «Нептун», яка буде поставлена на озброєння Військово-морських сил Збройних сил України», - написав Порошенко у Twitter.

    При цьому він заявив, що «ворог намагався закрити небо, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби».

    За його словами, ракету також можуть використовувати і сухопутні сили. 

    Ракета тепер має більший радіус дії. Зокрема, в кінці 2018 року ракета влучила у ціль за 280 км.

    За словами голови РНБО Олександра Турчинова, дальність польоту ракети наразі до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення - знищення кораблів противника.

    «Нептун» - комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро «Луч». 

    Нагадаємо, що 4 квітня на Одещині успішно випробували новітні українські ракети.

     

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