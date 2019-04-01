Українські десантники отримали американські парашути



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Спеціалісти американської компанії провели навчання українських військових інструкторів

Україна за контрактом отримала парашутні системи спеціального призначення та керовані системи десантування військових вантажів виробництва американської компанії Airborne Systems North America. Обладнанням користуватимуться десантно-штурмові війська Збройних сил України.

Перед початком експлуатації нових десантно-парашутних систем у військах, «Спецтехноекспорт» організувало навчання військових інструкторів спеціалістами американської компанії. Українські військові освоїли особливості використання та обслуговування нового обладнання.

Зважаючи на успішний досвід співпраці з компанією Airborne Systems, сторони готуються до виконання нових проектів, що позитивно вплине на ефективність виконання бойових завдань українськими десантниками.

Так, у лютому 2019 р. делегація України здійснила робочий візит у Сполучені Штати Америки. Після вивчення досвіду проведення точного десантування особового складу та вантажів, командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України підтвердило інтерес до розширення співпраці з Airborne Systems.

За словами генерал-лейтенанта Михайла Забродського, така співпраця є значним кроком у розвитку десантно-штурмових військ Збройних Сил України. «Ми вже кілька років тісно співпрацюємо з компанією «Airborne Systems» та дуже задоволені їхньою продукцією», – підкреслив генерал-лейтенант.