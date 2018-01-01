В Україні вируватиме два циклони: прогноз погоди на 14 лютого

В Україну сьогодні завітає циклон із Італії

В Україну завтра завітає циклон із Італії. Він та його напарник, який уже на території країни, засипатимуть Україну снігом. Про погоду на День закоханих у фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. «14 лютого до України наблизиться циклон і знову з Італії. Але торкнеться він своїми атмосферними фронтами західних областей та



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У День закоханих в Україні буде холодно

В Україну сьогодні завітає циклон із Італії

В Україну завтра завітає циклон із Італії. Він та його напарник, який уже на території країни, засипатимуть Україну снігом.

Про погоду на День закоханих у фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко.

«14 лютого до України наблизиться циклон і знову з Італії. Але торкнеться він своїми атмосферними фронтами західних областей та Одещини», - написала Діденко.

На заході України завтра очікується пристойний сніг. В Одеській області випадатиме мокрий сніг та дощ. Залишки іншого, вже старого, циклону ще спровокують завтра невеликий сніг на сході України.

А на півночі, у центрі, у більшості південних областей буде хоч і переважно хмарно, проте без істотних опадів.

14 лютого територія України залишиться в прохолодній повітряній масі, погоду визначатиме поле зниженого тиску, на сході і заході - атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, Сумській, Полтавській, західних, а вдень також і в Вінницькій області очікується невеликий сніг та мокрий сніг, в Карпатах і Прикарпатті - помірні, місцями сильні опади, вдень в Одеській області мокрий сніг і дощ. На решті території - без істотних опадів.

Вночі та вранці в країні місцями туман; на Лівобережжі місцями ожеледь. На дорогах всієї України, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень у південній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; в південній частині та місцями на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві - без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.