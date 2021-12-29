Британія оновила добовий максимум заражень коронавірусом

Експерти у сфері охорони здоров’я кажуть, що штам «Омікрон» викликає «вже не ту недугу, як рік тому»

У лікарнях перебувають 9546 хворих на Covid-19 – найбільше з березня

У вівторок, 28 грудня, у Великій Британії, навіть без даних з Північної Ірландії, зареєстрували понад 138 тисяч нових заражень коронавірусом, що є новим рекордом за увесь час епідемії в країні. Про це повідомляє The Guardian.

В Англії, Шотландії та Уельсі разом зареєстрували 138 831 нових хворих. Більшість випадків, 117 тисяч, припадає на найбільш густонаселену Англію, але і для Шотландії та Уельсу їхні цифри стали максимумами.

У лікарнях перебувають 9546 хворих на Covid-19 – найбільше з березня. Експерти у сфері охорони здоров’я кажуть, що штам «Омікрон» викликає «вже не ту недугу, як рік тому».

Як розповів ЗМІ професор Оксфордського університету Джон Белл, з останніх даних виглядає, що штам викликає менш серйозний перебіг захворювання і люди, які все ж потрапляють в лікарню, залишаються там набагато менше часу. За його словами, щоденні рекорди смертей вже «можна вважати історією».

До слова, США та Ізраїль екстрено дозволили використання ліків проти Сovid-19.

Як відомо, Британія стала першою в світі країною, яка дозволила використовувати таблетки «Молнупіравір» компанії Merck.

Також у Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

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