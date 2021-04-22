Американські вчені виявили нову мутацію коронавірусу

Геном нового штаму вказує на ймовірну опірність вірусу до антитіл, припустили вчені

У США виділили новий штам коронавірусу, чий геном вказує на його можливу опірність до антитіл. До такого висновку прийшли вчені Глобального дослідницького комплексу у сфері медицини при Техаському університеті A&M, повідомляє Medical Xpress.

Новий штам знайшли тільки в однієї людини, у неї були легкі симптоми хвороби.

Проте вчені вважають, що ця мутація потенційно небезпечна для людства, тому вирішили повідомити про своє відкриття.

«Цей варіант поєднує в собі генетичні маркери, окремо пов'язані зі швидким поширенням, важким захворюванням і високою стійкістю до антитіл-нейтралізаторів», – сказав головний вірусолог Глобального комплексу Бен Нойман.

Водночас експерименти в інших лабораторіях показали неефективність антитіл щодо вірусів з такими самими маркерами.

Новий штам генетично близький до британської мутації коронавірусу.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.