Американські вчені виявили нову мутацію коронавірусу
Геном нового штаму вказує на ймовірну опірність вірусу до антитіл, припустили вчені
У США виділили новий штам коронавірусу, чий геном вказує на його можливу опірність до антитіл. До такого висновку прийшли вчені Глобального дослідницького комплексу у сфері медицини при Техаському університеті A&M, повідомляє Medical Xpress.
Новий штам знайшли тільки в однієї людини, у неї були легкі симптоми хвороби.
Проте вчені вважають, що ця мутація потенційно небезпечна для людства, тому вирішили повідомити про своє відкриття.
«Цей варіант поєднує в собі генетичні маркери, окремо пов'язані зі швидким поширенням, важким захворюванням і високою стійкістю до антитіл-нейтралізаторів», – сказав головний вірусолог Глобального комплексу Бен Нойман.
Водночас експерименти в інших лабораторіях показали неефективність антитіл щодо вірусів з такими самими маркерами.
Новий штам генетично близький до британської мутації коронавірусу.
Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.
Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.