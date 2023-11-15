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В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
«Це дуже важливий елемент нашого цифровізованого рішення для ринку пасажирських перевезень», – уточнив Міщенко
фото: «Укрпас»

За попередніми підрахунками, система допоможе вивести з тіні 60% ринку автобусних перевезень

Компанія «Укрпас» розробила і запровадила на Центральному автовокзалі Києва автостанційне рішення національного значення. Про це повідомив власник «Укрпас» Олег Міщенко у Forbes.

За попередніми підрахунками, система допоможе поповнити бюджет України на понад 1 млрд грн на рік і вивести з тіні 60% ринку автобусних перевезень.

«Автостанційне рішення на Центральному автовокзалі Києва – пілотний проект, який покликаний мінімізувати людське втручання у роботу автобусної гавані. Це зводить корупційні ризики до мінімума і дає можливість перевізникам прозоро працювати, а пасажиру комфортно подорожувати», – розповів Олег Міщенкою.

За його словами, автостанційне рішення передбачає закриті території автовокзалів для безпеки пасажирів, автоматичну роботу шлагбаумів із розпізнаванням номера автобуса для контролю легальності перевізників, турнікети, які зчитують QR-код квитка, автоматизований підрахунок плати за заїзд автобусів, особистий кабінет перевізника і пасажира.

Водночас планується створити фінансову установу, яка необхідна для забезпечення розрахунків із перевізниками та впровадження програми лояльності, що забезпечить конкурентні переваги для перевізників. «Це дуже важливий елемент нашого цифровізованого рішення для ринку пасажирських перевезень», – уточнив власник Міщенко.

Також одне із нововведень – надання можливості пасажиру через каси автовокзалу подорожувати до будь якої точки світу. «Відтепер у касах доступна опція придбання квитків не тільки на автобус, а й на залізничний і авіаційний транспорт країн-партнерів», – зазначив Олег Міщенко.

Планується, що автостанційне рішення буде впроваджено ще на 23 автовокзалах-партнерах «Укрпасу».

Теги: автобус вокзал транспорт

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