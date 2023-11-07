Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Варшаву заполонили безхатченки, серед них є українці – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Варшаву заполонили безхатченки, серед них є українці – ЗМІ
Зараз у Варшаві їх близько шести тисяч безпритульних, частина з яких живе у метро
фото: Agencja Wyborcza

Пункти для прийому безхатченків у столиці Польщі переповнені 

Поляки зіткнулися з великою проблемою – у Варшаві стрімко зростає кількість безпритульних. Люди сплять у вагонах та на станціях метро, ​​просто на вулицях. Про те, що відбувається в польській столиці, пише видання Gazeta Wyborcza.

Благодійники, які працюють у країні, попереджають про те, що не можуть впоратися з проблемою. Кількість людей, які не мають житла, за останній час подвоїлась. За приблизною оцінкою, у Варшаві їх близько шести тисяч.

Багато безхатченків безкоштовно харчуються біля центрального вокзалу Варшави, оскільки не можуть дозволити собі найпростіші продукти, вартість яких помітно зросла. Даху над головою у них також немає.

«З кінця пандемії кількість людей, яким ми допомагаємо, збільшилася вдвічі. По понеділках на Центральний вокзал зараз приходить 450 осіб. У попередні роки їх було приблизно 200, максимум 300», – каже Катерина Ніцевич із Фонду «Дай чай». Вона пояснює, що деякі з них це люди, яким є де жити, але вони такі бідні, що через високу інфляцію не можуть дозволити собі навіть основні продукти харчування. Ніцевич каже, що точної та актуальної статистики про кількість безпритульних у Варшаві немає, але, за її словами, їх не менше ніж 5-6 тис. Тим часом у міських нічліжках всього близько 1,4 тис. місць.

Адріана Поровська із Каміліанської місії соціальної допомоги також говорить про відсутність даних про кількість безпритульних у Варшаві. «Чиновники бояться отримати реальні цифри, бо знають – таких людей набагато більше, ніж вони припускали», – зазначає вона. За оцінкою Адріани Поровської, у Варшаві зараз щонайменше 4 тис. бездомних. Серед них є українці.

Про більшу кількість бездомних також попереджає Люся Жегалкович з фонду «Серце міста», який переважно допомагає жінкам та молодим чоловікам, які зіткнулися з бездомністю. «Серед молоді у віці до 25 років безпритульних стало набагато більше. Тут є українці, білоруси», – каже вона і додає: «У багатьох містах на Заході проблема безпритульних, які сплять на вулиці, в метро існує вже багато років. Не в такому масштабі, але те саме буде і у Варшаві. Криза у світі шириться, тому ця проблема також наростатиме. Я реаліст: рішення у неї немає», – заявляє Люся Жегалкович. 

Співробітник Варшавського метрополітену Анна Бартонь розповіла виданню, що охоронців навчають, як поводитися з людьми, які перебувають у кризі бездомності. Їх не виганяють із станції метро. Охоронці не мають на це повноважень. За місця у безкоштовних нічліжках безхатченкам у Польщі також доводиться боротися. Усі міські пункти переповнені, тому питання назріло дуже гостро.

До слова, десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. Про це пише видання Independent з посиланням на представників британського представництва Червоного Хреста. Британський Червоний Хрест заявив: його служби помітили, що з початку літа кількість людей, яких вони підтримують, які отримали статус біженця, але при цьому стали безхатченками, подвоїлася. Річ у тому, що уряд Великої Британії обмежив час протягом якого люди можуть виселитися з тимчасового притулку після того, як їм надано статус біженця – це 28-денний так званий період «переїзду».

Читайте також: Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Теги: продукти українці Польща криза харчування житло вокзал влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівниця Патронатної служби «Азову», Олена Толкачова зіштовхнулась з тим, що її форма «лякає чоловіків»
Про «молодих підприємців» і військових
28 жовтня, 16:41
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти
11 жовтня, 11:52
Нагорода у чоловічому турнірі – перша в історії
Україна встановила історичне досягнення на Чемпіонаті світу з шашок-100
14 жовтня, 14:27
Наслідки удару ХАМАСу по Ізраїлю
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію
9 жовтня, 09:28
Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом
Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом
9 жовтня, 17:27
Колишній прем'єр-міністр Польщі та президент Європейської ради Дональд Туск оголосив про перемогу на парламентських виборах у Польщі
Вибори у Польщі: результати пізніх екзитполів
16 жовтня, 11:15
Люди тікають із Сектору Гази
Кількість біженців у секторі Гази: ООН шокував цифрою
18 жовтня, 10:12
Стрімке зростання цін аргументують обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту
В Україні значно подорожчав популярний овоч
20 жовтня, 05:10
Яку інтенсивність вогню зможе підтримувати Росія наступного року: прогноз ISW
Яку інтенсивність вогню зможе підтримувати Росія наступного року: прогноз ISW
24 жовтня, 04:56

Соціум

Варшаву заполонили безхатченки, серед них є українці – ЗМІ
Варшаву заполонили безхатченки, серед них є українці – ЗМІ
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
Серед українських біженців у Нідерландах побільшало чоловіків
США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
США передадуть Ізраїлю високоточні бомби на суму $320 млн – WSJ
Росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають
Росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
Бразилія розмістить тисячі військових в аеропортах: яка причина
Бразилія розмістить тисячі військових в аеропортах: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
40K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
24K
Український ОТРК «Сапсан». Гендиректор «Укроборонпрому» заінтригував новиною
16K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
12K
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
9603
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту