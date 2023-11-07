Варшаву заполонили безхатченки, серед них є українці – ЗМІ

Зараз у Варшаві їх близько шести тисяч безпритульних, частина з яких живе у метро

Пункти для прийому безхатченків у столиці Польщі переповнені

Поляки зіткнулися з великою проблемою – у Варшаві стрімко зростає кількість безпритульних. Люди сплять у вагонах та на станціях метро, ​​просто на вулицях. Про те, що відбувається в польській столиці, пише видання Gazeta Wyborcza.

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Благодійники, які працюють у країні, попереджають про те, що не можуть впоратися з проблемою. Кількість людей, які не мають житла, за останній час подвоїлась. За приблизною оцінкою, у Варшаві їх близько шести тисяч.

Багато безхатченків безкоштовно харчуються біля центрального вокзалу Варшави, оскільки не можуть дозволити собі найпростіші продукти, вартість яких помітно зросла. Даху над головою у них також немає.

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«З кінця пандемії кількість людей, яким ми допомагаємо, збільшилася вдвічі. По понеділках на Центральний вокзал зараз приходить 450 осіб. У попередні роки їх було приблизно 200, максимум 300», – каже Катерина Ніцевич із Фонду «Дай чай». Вона пояснює, що деякі з них це люди, яким є де жити, але вони такі бідні, що через високу інфляцію не можуть дозволити собі навіть основні продукти харчування. Ніцевич каже, що точної та актуальної статистики про кількість безпритульних у Варшаві немає, але, за її словами, їх не менше ніж 5-6 тис. Тим часом у міських нічліжках всього близько 1,4 тис. місць.

Адріана Поровська із Каміліанської місії соціальної допомоги також говорить про відсутність даних про кількість безпритульних у Варшаві. «Чиновники бояться отримати реальні цифри, бо знають – таких людей набагато більше, ніж вони припускали», – зазначає вона. За оцінкою Адріани Поровської, у Варшаві зараз щонайменше 4 тис. бездомних. Серед них є українці.

Про більшу кількість бездомних також попереджає Люся Жегалкович з фонду «Серце міста», який переважно допомагає жінкам та молодим чоловікам, які зіткнулися з бездомністю. «Серед молоді у віці до 25 років безпритульних стало набагато більше. Тут є українці, білоруси», – каже вона і додає: «У багатьох містах на Заході проблема безпритульних, які сплять на вулиці, в метро існує вже багато років. Не в такому масштабі, але те саме буде і у Варшаві. Криза у світі шириться, тому ця проблема також наростатиме. Я реаліст: рішення у неї немає», – заявляє Люся Жегалкович.

Співробітник Варшавського метрополітену Анна Бартонь розповіла виданню, що охоронців навчають, як поводитися з людьми, які перебувають у кризі бездомності. Їх не виганяють із станції метро. Охоронці не мають на це повноважень. За місця у безкоштовних нічліжках безхатченкам у Польщі також доводиться боротися. Усі міські пункти переповнені, тому питання назріло дуже гостро.

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До слова, десятки тисяч мігрантів можуть опинитися просто неба через недалекоглядну політику Великої Британії. Про це пише видання Independent з посиланням на представників британського представництва Червоного Хреста. Британський Червоний Хрест заявив: його служби помітили, що з початку літа кількість людей, яких вони підтримують, які отримали статус біженця, але при цьому стали безхатченками, подвоїлася. Річ у тому, що уряд Великої Британії обмежив час протягом якого люди можуть виселитися з тимчасового притулку після того, як їм надано статус біженця – це 28-денний так званий період «переїзду».