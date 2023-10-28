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Під Мукачевом вантажівка зіштовхнулася з автобусом до Риму: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Під Мукачевом вантажівка зіштовхнулася з автобусом до Риму: є загиблі
фото: Нацполіція Закарпаття

Унаслідок ДТП обидва водії автобуса загинули

Неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району на автодорозі «Київ – Чоп» зіштовхнулися вантажівка та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. Унаслідок аварії загинули двоє людей. Про це повідомляє Нацполіція Закарпаття.

За інформацією правоохоронних органів, аварія трапилася 27 жовтня, близько 15:00. Автобус вирушив із Тернополя до Риму.

«На даному відрізку дороги зіткнулися вантажівка MАN, під керуванням 33-річного жителя міста Калуш Івано-Франківської області, та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП обидва водії автобуса загинули – 35-річний житель міста Радехів Львівської області та 59-річний житель Тернополя.

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У ДСНС Закарпаття повідомили, що 6 пасажирів отримали різні травми, їх було госпіталізовано до лікувального закладу. Загалом в автобусі перебувало 12 пасажирів. Водій вантажівки не постраждав.

Наразі рух цією ділянкою перекритий. Об'їзд здійснюється через село Підполоззя.

Раніше повідомлялося, що у четвер вранці в селі Черче Рогатинської громади сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса та легковика внаслідок якої постраждали семеро людей. 

Також повідомлялося, що водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.

Теги: дороги Закарпаття вантажівки смерть водій аварія перевезення автобус

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