Афганістан об'єднається з трьома країнами транзитною залізницею

Допомагати у спорудженні залізниці у Афганістані будуть фахівці із Казахстану

Вперше чотири країни-сусіди, включаючи Індію та Афганістан, будуть з'єднані транзитною залізницею. Про це заявив на зустрічі, присвяченій Національному дню транзиту, голова афганського міністерства транспорту та цивільної авіації Хамідулла Ахундзада. Про це пише TOLOnews.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Приводом для заяви стало підписання контракту з Казахстаном на сполучення залізниць від Акіни в провінції Фарьяб до Торганді в Гераті. За словами Ахундзади, Кабул має намір створити залізничну мережу, яка перетворить Афганістан на транзитне перехрестя.

«Вперше Індія, Пакистан, Афганістан та Узбекистан з'єдналися транзитом. Було багато зусиль для забезпечення інвестицій у цей сектор на основі регулярної транзитної та транспортної системи, щоб за менший час перетворити нашу батьківщину на «перехрестя регіону», – констатував Хамідулла Ахундзада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами начальника відділу планування міністерства Рустама Хафізяр, подібна система вкрай важлива для Афганістану, оскільки країна не має виходу до моря і поки що функціонує лише повітряний транспорт.

При цьому гендиректор залізниці Бах-ур-Рахман Шарафат каже, що вже укладено контракт із професійними казахстанськими інженерами на сполучення залізниць від Акіни до Торганді: «Протягом наступного тижня ми підпишемо ще одну угоду з Казахстаном, щоб досвідчені казахстанські інженери налагодили залізничне сполучення в Акіні та запустили маршрут із Торганді до Акіни». За статистикою та даними Національного статистичного управління, у першому кварталі поточного року через Афганістан було провезено транзитом понад 309 тис тонн вантажів.

До слова, управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) та партнери озвучили на прес-брифінгу в Женеві гуманітарний заклик для допомоги Афганістану на 2023 рік – $ 4,62 млрд, а також регіональний план для підтримки біженців та сімей у сусідніх країнах – $613 млн, повідомляє прес-служба ООН.

Регіональний план реагування на ситуацію з біженцями в Афганістані на 2023 рік передбачає виділення $613 млн на підтримку переміщених афганців, які мешкають у п'яти сусідніх країнах: Ірані, Пакистані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. У цих країнах проживає близько 8,2 млн афганців, зокрема понад 2 мільйони зареєстрованих біженців. Багато хто з них знаходиться в регіоні десятиліттями, в основному в Ірані та Пакистані.