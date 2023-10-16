«Київпастранс» назвав собівартість проїзду в Києві

На сьогодні собівартість перевезення одного пасажира перевищує оплату за проїзд майже у два з половиною – три рази

Тарифи на перевезення пасажирів у Києві були встановлені понад п'ять років тому

Собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн. Про це повідомила директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко на запит активіста з групи «Пасажири Києва» Павла Постоєнка.

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Тарифи на перевезення пасажирів у Києві були встановлені понад п'ять років тому – 14 липня 2018 року. Разова поїздка коштує 8 грн.

«За цей період відбулись суттєві економічні зміни: підвищились тарифи на електричну енергію у два рази, дизельне пальне – на 73%, також збільшилася мінімальна заробітна плата на 80%, тому на сьогодні собівартість перевезення одного пасажира перевищує оплату за проїзд майже у два з половиною – три рази», – повідомила Старостенко.

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Додамо, що на початку жовтня Київська міська рада виділила з бюджету 1,2 млрд грн на дотації транспортним підприємствам столиці. Міський голова Віталій Кличко пояснював, що це пов'язано з невідповідністю тарифів на проїзд і собівартістю.

Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом.

Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Киянам ж таке нововведення не дуже припало до душі.