В Україні вступив у силу закон про фінансову звітність

Документ спрямований на приведення бухгалтерського обліку в Україні до стандартів Європейського Союзу

В Україні набув чинності закон № 2164-VIII Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень. Закон встановлює для цілей складання фінансової звітності критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх і великих. Підприємство має



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Документ спрямований на приведення бухгалтерського обліку в Україні до стандартів Європейського Союзу

В Україні набув чинності закон № 2164-VIII Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень.

Закон встановлює для цілей складання фінансової звітності критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх і великих. Підприємство має відповідати двом із трьох зазначених критеріїв:

мікро - балансова вартість активів - до 350 тис євро, чистий дохід - до 700 тис євро, середня кількість працівників - до 10 осіб,

малі - балансова вартість активів - до 4 млн євро, чистий дохід - до 8 млн євро, середня кількість працівників - до 50 осіб,

середні - балансова вартість активів - до 20 млн євро, чистий дохід - до 40 млн євро, середня кількість працівників - до 250 осіб,

великі - балансова вартість активів - понад 20 млн євро, чистий дохід - понад 40 млн євро, середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Вводиться поняття підприємства, що становлять суспільний інтерес. Це емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінустанови (крім тих, що належать до мікропідприємств та малих підприємств), також підприємства, які даний закон визначає як великі. Такі підприємства мають складати звітність за міжнародними стандартами та утворити бухгалтерську службу щонайменше із двох осіб на чолі із головним бухгалтером (окрім недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування). При чому головний бухгалтер повинен мати вищу економічну освіту та стаж роботи у сфері фінансів від 3 років.

Передбачається, що неістотні недоліки в документах про господарську операцію - не підстава для її невизнання, якщо можна ідентифікувати учасників, дату, назву підприємства, зміст та обсяг операції.

Для мікро-, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подати так фінансову звітність і у 2018 році.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила даний закон 5 жовтня 253 голосами.