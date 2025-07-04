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Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
Більшість перебіжчиків з КНДР обирають непрямий шлях через Китай та треті країни
фото ілюстративне з відкритих джерел

Рідкісний прорив: Чоловік з Північної Кореї здійснив пряму втечу до Південної через Демілітаризовану зону

Чоловік з Північної Кореї здійснив надзвичайно рідкісний прямий сухопутний перехід через добре укріплену демілітаризовану зону (ДМЗ) до Південної Кореї. Ця подія є незвичною, оскільки більшість перебіжчиків з КНДР обирають непрямий шлях через Китай та треті країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Сеула у п'ятницю, 4 липня 2025 року, повідомив, що цивільний житель Північної Кореї перебіг через сильно замінований сухопутний кордон за допомогою південнокорейських військових. Операція тривала близько 20 годин.

Чоловіка вперше виявила південнокорейська військова розвідувальна апаратура приблизно між 3 та 4 годинами ранку (за Гринвічем/UTC у середу) у четвер поблизу мілководного струмка в демілітаризованій зоні. За словами JCS, він здебільшого залишався нерухомим протягом світлового дня, щоб уникнути виявлення, і часом його було важко відстежити через густий ліс.

Тієї ночі південнокорейські війська наблизилися до нього та врешті-решт встановили контакт поблизу військової демаркаційної лінії. «Військові ідентифікували особу поблизу MDL, провели стеження та спостереження», – повідомили у JCS. Потім війська «успішно провели стандартну операцію з наведення для забезпечення арешту».

Коли чоловік вперше помітив солдатів, він запитав: «Хто ви?». Військовослужбовці відповіли: «Ми південнокорейські військові. Ми проведемо вас у безпечне місце». Чоловік перетнув літо Маунт-Деллі та приєднався до південнокорейських військ, які потім супроводжували його на південь з демілітаризованої зони.

Прямі перетини через Демілітаризовану зону у 248 км та ширину 4 км, є надзвичайно рідкісними та небезпечними через міни, густу рослинність та постійне військове спостереження. Близько 34 тис північнокорейців перебігли до Південної Кореї з часів Корейської війни 1950-х років, проте останнім часом таких прямих перетинів стало менше.

ДМЗ служить фактичним кордоном між двома країнами, які технічно перебувають у стані війни з часів Корейської війни 1950-53 років, що завершилася перемир'ям, а не мирним договором.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен, з моменту вступу на посаду минулого місяця, доклав зусиль для відновлення довіри з Північчю, зокрема вимкнув гучномовці, з яких лунала пропаганда проти Північної Кореї вздовж кордону.

Нагадаємо, Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці Росії на лінії фронту з Україною, відправивши додатково від 25 тис. до 30 тис. солдатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що нові сили можуть прибути до Росії у найближчі місяці. Північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованій території України «для посилення російського контингенту, в тому числі під час проведення широкомасштабних наступальних операцій». Повідомляється, що російське Міністерство оборони здатне надати «необхідне обладнання, зброю і боєприпаси» з метою «подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи».

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Теги: Північна Корея кордон Південна Корея

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