«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових

Військові, ветерани та опікуни дітей-сиріт загиблих військових та родини загиблих захисників заявляють про загрозу рейдерської атаки на авіакомпанію

Лист-звернення до президента виник як реакція на заяви нардепа Федора Веніславського в медіа

Ветерани та військові, які регулярно отримують допомогу від авіакомпанії «Українські вертольоти», родичі загиблих захисників, а також трудовий колектив цього підприємства спільно звернулися до президента із відкритим листом.

Військові, ветерани та опікуни дітей-сиріт загиблих військових та родини загиблих захисників заявляють про загрозу рейдерської атаки на авіакомпанію.

Лист-звернення до президента виник як реакція на заяви нардепа Федора Веніславського в медіа щодо співпраці «Українських вертольотів» з росіянами.

«Шукають якийсь російський слід там, де його нема. Нас звинувачують в тому, чого не може бути. Але це розуміють ті, хто мав з нами справу», – зазначив на зустрічі ініціативної групи ветеран, начальник одного з відділів технічного департаменту авіакомпанії «Українські вертольоти» Євгеній Тимошенко.

Автори листа звернулись до президента з проханням:

зупинити політичний тиск на одного з найбільших платників податків у галузі та одного з найбільших благодійників у бізнесі;

доручити компетентним органам оцінити дії народного депутата, який в інтерв’ю говорить, що тримає на особистому контролі питання «Українських вертольотів».

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Представники компанії нагадують: попри те, що з 2015 року усі контрагенти авіакомпанії проходять перевірку, «Українські вертольоти» понад три роки поспіль штучно звинувачується в співпраці з росіянами. Раніше інструментом тиску були судові справи.

Юристи авіакомпанії взяли участь у 60 судових засіданнях у шести провадженнях, в яких було доведено відсутність правопорушень. Процес доходив до розгляду у Верховному суді України. 16 та 17 червня 2025 року вийшли інформаційні матеріали, на думку представників компанії, з метою дискредитації її ділової репутації, де єдиним коментатором був народний депутат України Федір Веніславський.